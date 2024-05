Bad Kreuznach

Toilettencontainer brennt auf Baustelle in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach: Ersthelfer bei Löschversuch verletzt

i Ein Toilettencontainer war auf einer Baustelle in der Rüdesheimer Straße in Brand geraten. Foto: Alexander Jodeleit/Feuerwehr Bad Kreuznach

Beim Brand eines Toilettencontainers in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznachnähe des Holzmarktkreisels ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann, der den Brand löschen wollte, verletzt worden.