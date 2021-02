Mit Gastronomen will man dieser Tage nicht tauschen: Die Corona-Pandemie setzt den Restaurant-, Kneipen-, Bar- und Hotelbetreibern so schwer wie noch keine Krise zuvor zu und bedroht viele von ihnen existenziell. Da nutzt auch die sich äußerst langsam am fernen Horizont abzeichnende – nach extremem öffentlich Druck, vor allem durch den Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) auf Landes- und Bundesebene – Öffnungsperspektive nichts: Den Gastronomen geht es schlecht.