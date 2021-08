Dass auf seinem Hofanwesen in Bad Kreuznach über einen längeren Zeitraum bis zum Frühjahr 2019 extrem unhygienische Zustände herrschten, hat ein 62-jähriger gelernter Winzer und Jäger in einem Verfahren vor dem Amtsgericht schon eingeräumt. Bei einer Durchsuchung waren im Frühjahr 2019 auf dem weitläufigen Anwesen Kadaver von Wildtieren in unterschiedlichen Verwesungszuständen und im Haus offen herumliegende Munition gefunden worden. Ein Schlachtraum befand sich in verschmutztem Zustand.