Beim Testen machen zwei benachbarte Gebietskörperschaften gemeinsame Sache. Pünktlich am Montagabend um 17 Uhr traf sich der Binger Oberbürgermeister Thomas Feser mit Bürgermeister Ulrich Mönch und dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, Karl Thorn, zum Start des gemeinsamen Corona-Testzentrums in der Rundsporthalle in Bingen-Büdesheim.