Plus Kirn Teppichmesser-Angriff vor Kirner Rewe-Markt: Stadtbekannter Täter nun in Gewahrsam Von Robert Neuber i Der Polizei in Kirn ist der Mann bekannt - nun wurde er abgeholt. Foto: dpa Der Mann, der am Donnerstagabend einen anderen Mann mit einem Teppichmesser am Hals verletzte, ist am Freitagmorgen von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der stadtbekannte Kirner hat wohl psychische Probleme. Lesezeit: 3 Minuten

Ein offenbar psychisch wirrer Mann hat am Donnerstagabend vor dem Rewe-Markt in der Kallenfelser Straße Kirn ein Teppichmesser gezückt, als er mit einem anderen Mann in Streit geriet. Der Angreifer schnitt seinem Opfer damit in den Hals, so dass eine stark klaffende, über zehn Zentimeter lange Wunde mit entsprechender Blutung ...