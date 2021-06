Dörfer mit weniger als 300 Einwohnern dürfen ihre Wahllokale am 26. September (Bundestagswahl) öffnen. Dazu äußern sich Kreis-SPD und -FDP und die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU vor der Kreistagssitzung am heutigen Montag ab 14.30 Uhr in Waldböckelheim.