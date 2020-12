Kreis Bad Kreuznach

Sechs Standorte im Kreis Bad Kreuznach wurden in den vergangenen neun Monaten auf den neuen Funkstandard 5G aufgerüstet. Das erklärt die Telekom in einer Pressemitteilung. Betroffen seien Bad Sobernheim, Dorsheim, Guldental, Kirn, Merxheim und Stromberg. Die Standorte in Dorsheim und Stromberg dienten zudem der Versorgung entlang der Autobahn.