Bingen

Telefontrick: Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

Aus der Strombergerstraße in Bingen meldeten sich am Sonntag, 5. September, gegen 20 Uhr mehrere Anwohner bei der Dienststelle, da sie von sogenannten Beamten der Polizei in Wiesbaden angerufen worden sind.