Plus Bad Kreuznach

Tatort Ellerbachstraße in Bad Kreuznach: Frau wurde in ihrer Wohnung erstochen

i In der Ellerbachstraße ereignete sich ein Tötungsdelikt: Die Polizei stieß am Tatort auf eine schwer verletzte 44-jährige Frau, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Ihr Mann wurde vorläufig festgenommen. Foto: Cordula Kabasch

In der Bad Kreuznacher Ellerbachstraße ist es am Mittwoch offenbar zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Polizei wurde gegen 9 Uhr von einem Familienmitglied einer schwer verletzten Frau alarmiert. Beim Eintreffen in der Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf die bewusstlose Frau.