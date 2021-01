Stromberg

Zum Brand eines Sattelzuges ist es am Freitag um 20.19 Uhr auf der A 61 gekommen. Der mit Lysin, einem medizinischen Zusatzstoff, beladene italienische Tanklastzug stand bereits seit den Mittagsstunden auf Grund eines technischen Defektes an einer Achse des Aufliegers auf dem Standstreifen in Höhe der Anschlussstelle Stromberg in Fahrtrichtung Ludwigshafen.