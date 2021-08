Take Two, das sind Christoph Brühl aus Kirn-Sulzbach und Walter Krass aus Oberhausen. Beide haben Musik im Blut. Brühls Mutter Lotti spielte schon als neunjähriges Mädchen in der katholischen Kirche in Kirn-Sulzbach die Orgel, und tut das auch noch mit über 80 Jahren. „Deren Klavier stand in unserem Wohnzimmer, daher vielleicht die Begeisterung für die Musik“, erinnert sich der heute 62-Jährige.