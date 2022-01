Bad Münster am Stein-Ebernburg

Tageseinnahmen eingesackt: Raubüberfall auf Spielhalle in Bad Münster am Stein-Ebernburg

In der Nacht zum 27. Januar ereignete sich ein Raubüberfall auf ein Spielcasino in Bad Münster am Stein-Ebernburg. Nach Zeugenangaben betraten gegen 1.55 Uhr zwei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Täter die Spielhalle im Bad Kreuznacher Stadtteil.