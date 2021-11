Ende November ist die klassische Zeit für die weiterführenden Schulen Viertklässler und ihre Eltern anzusprechen, was an ihren Schulen ab Klasse fünf denn alles geboten wird. Und so luden die Disibod-Realschule am Freitagnachmittag und das Emanuel-Felke-Gymnasium Interessierte am Samstag jeweils zu Tagen der offenen Tür ein.