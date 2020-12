Ingelheim

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, laden das Museum bei der Kaiserpfalz und die Forschungsstelle nach Ingelheim ein – in diesem Jahr teilweise in einem anderen Rahmen. An diesem Tag wird die Präsentation „Die Säulen der Macht. Mittelalterliche Paläste und die Reisewege der Könige“ offiziell eröffnet.