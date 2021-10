Seit 1997 bereits laden muslimische Gemeinden am 3. Oktober bundesweit zum „Tag der offenen Moschee“ ein. Auch die Moschee der türkisch-islamischen Ditib-Gemeinde in der Mühlenstraße, Heimstadt für rund 600 Muslime in der Stadt und der Umgebung, beteiligte sich wieder an diesem Ereignis, das dazu dient, sich kennenzulernen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.