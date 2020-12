Archivierter Artikel vom 08.04.2020, 17:52 Uhr

Kreis Bad Kreuznach

Tägliches Corona-Update des Landeskreises Bad Kreuznach: Fallzahl steigt auf 144

Die Zahl der seit Auftreten des ersten nachgewiesenen Falles mit dem Coronavirus infizierter Personen im Landkreis Bad Kreuznach liege nun bei 144. Dies entspreche – Stand Mittwochnachmittag – einem Anstieg der dem Gesundheitsamt schriftlich bestätigten Infektionen um vier innerhalb der letzten 24 Stunden. Neun Personen davon seien aktuell in stationärer Behandlung, berichtet die Kreisverwaltung in ihrem täglichen Corona-Update. In der Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 39 aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie eine verstorbene Person.