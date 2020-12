Bad Kreuznach

Der Busverkehr in Bad Kreuznach wird nicht lahmgelegt, wie es sich der Betriebsratsvorsitzende der Stadtbus GmbH, Thomas Rockel, als worst case hatte vorstellen können. So weit wollte das Arbeitsgericht dann doch nicht gehen, selbst wenn es grundsätzlich die Auffassung des Betriebsrats teile, dass dieser an der Erstellung des Dienstplanes zu beteiligen ist, wie Rockel gegenüber dem „Oeffentlichen“ erklärte. Doch die Verhandlung am Freitag zwischen Betriebsrat und der Geschäftsführung des Verkehrsunternehmens endete ergebnislos. Am Montag treffen sich beide Parteien nun in der Einigungsstelle erneut.