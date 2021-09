Gute Stimmung, tolle Musik und schönstes Spätsommerwetter: Am Mittwochabend ließ es sich auf dem Kirner Marktplatz sehr gut aushalten. Der gelbe SWR1-Hitcat-Bus samt Livestudio war zu Gast in der Innenstadt, was zahlreiche Besucher aus Kirn und den umliegenden Gemeinden anlockte. An diesem Freitag (10.09.21) ist das mobile Studio zum Finale in Kreuznach.