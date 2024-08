Plus Bad Kreuznach Surfen auf „Pickeldy“ und „Shrederick“ – die Kreuznacher „Hardt Lines“ sind eröffnet Von Robert Neuber i Auf den Strecken im Hardt-Wald unterhalb des Funkturms können die Mountainbiker ihre Sprungtechnik ausfeilen... Foto: Robert Neuber Die Eröffnung der ersten Kreuznacher Mountainbike-Strecken im Hardt-Wald sorgte am Sonntag für ordentlich Andrang. Rund hundert Biker waren schon gegen 10 Uhr vor Ort, später trudelten noch mehr ein. Lesezeit: 1 Minute

Der Kreuznacher Mountainbike Club hat drei Strecken fabriziert, und zwar alles per Handarbeit mit Spaten und Schippe, also ohne Bagger. Das wird sich im kommenden Jahr ändern, wenn es an die geplante Strecke für Kinder geht und an die etwas härtere Enduro-Piste. Vereinsvorsitzender Sascha Barth wies denn auch darauf hin, dass ...