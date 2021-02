Der Super Bowl, das Finale der National Football League (NFL), ist der sportliche Höhepunkt des Jahres in den USA mit vielen Millionen Zuschauern. Dieses Jahr fand er am 7. Februar in Tampa/ Florida statt. Und auch ein Bad Kreuznacher Unternehmen war beteiligt, als erstmals in der Geschichte mit den Tampa Bay Buccaneers ein Team Heimrecht im Super Bowl hatte und auch noch als Sieger vom Platz ging. Gegner war der amtierende Meister Kansas City Chiefs.