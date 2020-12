Suche läuft auf Hochtouren: An Schizophrenie erkrankte Bingerin wird vermisst

Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 13:49 Uhr

Am Sonntagmorgen sind an der K 9 zwischen Bingen-Büdesheim und Ockenheim ein Fahrrad mit diversen Kleidungsstücken gefunden worden. Nach aktuellem Stand gehört dieses Fahrrad der an Schizophrenie erkrankten Andrea B., geboren im Jahr 1959. Sie ist wahrscheinlich zu Fuß unterwegs und hatte am 13. Juni letztmalig um die Mittagszeit Kontakt zu ihrer Mutter in Bingen am Rhein. Frau B. hat keine sozialen Kontakte und auch keine spezifischen Anlaufadressen. Beschreibung: 160 cm, schlank, dunkle dicke hellbraune Haare, Sie trägt eine Jeans und einen Pullover (Farbe jeweils unbekannt). Aktuell wird nach der Vermissten mittels Einsatzkräften, Hubschrauber und Personenspürhund gesucht. Ihre Wohnanschrift in Bingen am Rhein wurde mit negativem Ergebnis durchsucht. Hinweise an nimmt Polizei in Bingen unter der Rufnummer 06721/9050 entgegen.