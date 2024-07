Plus Stromberg Stromberger Stadtrat gibt grünes Licht für Baugebiet: 50 Wohneinheiten sind geplant Von Jens Fink i Auf dem Areal rund um das ehemalige Residenz Hotel soll das neue Stromberger Baugebiet „Erholungsgebiet Soonwald“ entstehen. Der Stadtrat stimmte dem jetzt zu. Foto: Jens Fink Endgültig grünes Licht hat jetzt der Stromberger Stadtrat für ein Baugebiet gegeben, das ein Investor aus Hessen im Schindeldorf entwickeln möchte. Er will 10 Millionen Euro investieren. Lesezeit: 2 Minuten

Die Grundstücksgesellschaft am Bürgerpark (GAB) aus Wettenberg hat das Gelände im Bereich Eckenrother Fels rund um das ehemalige Residenz Hotel erworben und möchte hier ein Wohngebiet mit 28 Grundstücken entwickeln, auf denen rund 50 Wohneinheiten in Doppel- und Terrassenhäusern entstehen könnten. Rund 10 Millionen Euro wird die GAB in die ...