Bis vor Kurzem hatte die Stadt Stromberg eine Erweiterung der Kinderkrippe „Michels Zwergenhaus“ im Rother Weg ins Auge gefasst. Vorgesehen war, einen 165 Quadratmeter großen Anbau an der linken Seite der Krippe in Richtung IGS-Sportplatz zu errichten. Nun gibt es Entwicklungen, die das Projekt zumindest vorerst in Frage stellen.