Plus Bad Münster am Stein-Ebernburg

Strömung war zu stark: Feuerwehr fischt Kanufahrer aus der Nahe

Einen verhinderten Kanufahrer hat die Feuerwehr am Samstagmittag aus der Nahe gerettet. Der 37-jährige Mann war beim Versuch in sein Kanu einzusteigen ins Wasser gestürzt. Die starke Strömung hatte das Kanu unter ihm hinfort gerissen. Er konnte sich gerade noch so am Ufer festhalten. Sein Bekannter befand sich bereits in seinem eigenen Boot und konnte aufgrund der starken Strömung nicht zu ihm gelangen.