Streitfall Tempo-20-Schild: Reduzierung der Geschwindigkeit in Gensinger Straße in Bad Kreuznach Von Harald Gebhardt i Für Einpendler in die Kreisstadt ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Gensinger Straße auf 20 Kilometer die Stunde ein Ärgernis. Foto: Armin Seibert Für Einpendler in die Kreisstadt ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Gensinger Straße auf 20 Kilometer pro Stunde ein Ärgernis.

Wenn es um die Verkehrssituation in Bad Kreuznach geht, können sich Autofahrer über viele Dinge aufregen: Über den stockenden Verkehr, die vielen Tempo-30-Beschränkungen auch in den Hauptverkehrsstraßen, Baustellen oder kaputte Straße. Jüngstes Ärgernis vor allem für Pendler: Die Tempo-20-Anordnung in der Gensinger Straße in Höhe des Michelin-Reifenwerks. Verschlechterung des Straßenzustands Dort hat ...