Streit um Ruegenbergs Pläne: SPD will Kultur, Sport und soziale Belange weiterhin als Ausschussthemen

In Bad Sobernheim geht es bei der Ausschussarbeit des Stadtrats bisher auch um Kultur, Sport, soziale Belange und das Gemeinschaftsleben in der Stadt. Die Sozialdemokraten betonen die Bedeutung dieser Themen für das Stadtleben, die bislang im Infrastrukturausschuss diskutiert wurden. Stadtchef Roland Ruegenberg will diesen Ausschuss abschaffen, und hat damit die SPD in der jüngsten Ratssitzung überrumpelt. Foto: Silke Jungbluth-Sepp