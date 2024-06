Plus Bad Kreuznach Streit um Rodung an der Schanze: Verein beschwert sich bei Ministerium über Stadt Bad Kreuznach Von Josef Nürnberg i Der Grasbewuchs kehrt zurück, verloren ist aus Sicht des Vereins für Denkmal- und Umweltschutz durch die Rodung aber ein wichtiges Biotop, das sich in mehr als 20 Jahren gebildet hat. Foto: Josef Nürnberg Gras dürfte. auch wenn es allenthalben an der Schanze grünt und sprießt – noch lange nicht über das Thema Rodung der Schanze gewachsen sein. Denn der Verein denk-mal Bad Kreuznach, Verein für Denkmal- und Umweltschutz, hat eine Fach- und Rechtsaufsichtsbeschwerde beim Ministerium für Umwelt als oberste Naturschutzbehörde eingereicht. Lesezeit: 2 Minuten

Aus Sicht des Vereins hat die Stadt im Zuge der Rodung sich in keinster Weise an Naturschutzauflagen gehalten. Der Verein fordert die Offenlage der Akten und eine Bewertung des Falles durch das Ministerium. Die eigentlich spannende Frage, die der Verein für Umweltschutz in seinem Schreiben aufwirft, besteht darin, inwieweit die ...