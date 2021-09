Streit um Mantelsonntag: Allianz für den freien Sonntag gibt Wirtschaftsdezernent Schlosser Kontra

Der Mantelsonntag ist tot, es lebe der Mantelsonntag, der Mantelsonntag ist tot ... Im Zuge der Auflösung von Pro City, der Werbegemeinschaft Kreuznacher Einzelhändler, hat Wirtschaftsdezernent Markus Schlosser (CDU) auch den Mantelsonntag wieder ins Spiel gebracht. Der Stadtbeigeordnete will einen oder zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr ohne speziellen Anlass. Beim Ehrenamtstag hat er die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) darauf angesprochen und danach angeschrieben. In dem Brief fordert er die Landesregierung auf, dafür Rechtssicherheit zu schaffen.