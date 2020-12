Windesheim

Als sich am Freitag die schwere Diesellok im Auftrag des Schweizer Unternehmens Widmar Tail Service (WRS) von Langenlonsheim aus über Stromberg auf der Hunsrückbahn-Strecke nach Büchenbeuren zur Erkundungsfahrt auf den Weg machte, wurde sie von einem Pulk von Hobbyfotografen und Eisenbahnfreunden begleitet. Am Samstagmittag bot sich dem Lokführer und seinen Begleitern andernorts, vor allem in Windesheim, ein anderes Bild.