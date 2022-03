Mainz

Streit eskaliert: Versuchter Messerangriff auf dem Mainzer Bahnhofsvorplatz

Am Mittwochabend um 19.30 Uhr eskalierte ein Streit zwischen einem 35-jährigen Mann aus Bischofsheim und einem 17-jährigen Mainzer am Bahnhofsvorplatz in Mainz. Im Verlauf des Streits zog der 17-Jährige ein Messer und bedrohte den 35-Jährigen. Durch das Einschreiten von Dritten konnte eine weitere Eskalation aber verhindert werden.