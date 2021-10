Streik: Wenn der Bus einfach nicht kommt

Wie immer waren die Viertklässler der Grundschule Kleiststraße in Bad Kreuznach am Mittwochmorgen zum Sportunterricht in der MTV-Halle. Zusammen mit ihrer Lehrerin waren sie frühmorgens mit dem Stadtbus dorthin gefahren. Nach dem Unterricht wollten sie mit dem Bus auch wieder zurück zur Schule fahren. Doch es kam kein Bus. Der Grund: ein unangekündigter Streik der Fahrer im privaten Busgewerbe, mit dem der seit 2019 anhaltende Tarifkonflikt in Rheinland-Pfalz in eine neue Runde gegangen ist. Punkt 9 Uhr am Mittwochmorgen ging gar nichts mehr; die Fahrer stellten ihre Busse am Bahnhof Bad Kreuznach ab. Neben Bad Kreuznach war auch der Pendler- und Schülerverkehr in Lahnstein, Koblenz, Bad Ems, Bad Neuenahr-Ahrweiler und Bad Breisig betroffen.