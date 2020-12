Im Zusammenhang mit der Party von Polizisten in einer Mainzer Altstadtkneipe gibt es weitere Ungereimtheiten. So brauchte die Polizeistreife an dem Abend tatsächlich gut 50 Minuten vom ersten Anruf bis zum Eintreffen, obwohl das Lokal nur 180 Meter von dem Altstadtrevier der Polizei entfernt ist. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Allerdings: Auch das Eintreffen der Streife beendete die muntere Feier keineswegs.