Bad Kreuznach

Während etwa in den USA oder in den skandinavischen Ländern das Zahlen mit Karte seit Jahren selbst bei Kleinstbeträgen vollkommen normal ist, hängen die Deutschen teilweise sehr am Kleingeld, vor allem wenn es um geringe Summen geht. In der Blauen Eisdiele in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach hat es sich derweil ausgeklimpert: Seit am Montag der Straßenverkauf wieder angelaufen ist, können die Kunden ihr Eis dort nur noch mit Karte bezahlen oder mit PayPal, wenn sie das Eis online vorbestellen.