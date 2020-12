Bad Kreuznach

Mehrere Straßen in Bad Kreuznach werden in diesem Sommer zu temporären Spielstraßen, Schilder an den Ortseingängen bitten die Autofahrer außerdem um Tempo 30 im Stadtgebiet. Der Stadtratsbeschluss dazu wird jetzt umgesetzt. Hintergrund ist auch hier die Corona-Krise.