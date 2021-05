Strafloses Fahren ohne Führerschein: 17-jähriger Mainzer startet einen temporären Verkehrsübungsplatz

Die Fahrstunden sind teuer, oder die letzte Fahrt mit dem Auto ist schon lange her – ein Übungsplatz müsste jetzt her, doch bislang waren die in der Region rar gesät. Nun schafft ein findiger Schüler Abhilfe: In dieser Woche öffnete Elias Reinemann zum ersten Mal seinen temporären Verkehrsübungsplatz auf dem Parkplatz des Gutenberg-Centers in Mainz-Bretzenheim. „Fahren ohne Führerschein“ heißt sein Start-up. Jeden Sonntag sorgt Elias Reinemann nun für einen geschützten Ort, an dem man ganz legal Einparken, Anfahren am Berg oder Autoslalom üben kann.