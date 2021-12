Seit der Eröffnung des Brauwerkes im Jahr 2010 hat die Braun und Röth Gastronomie eine „sogenannte Patenschaft“ übernommen, sagt Udo Braun mit einem Schmunzeln. „Kontinuierlich spenden wir zum Beispiel die Gewinne verschiedener Veranstaltungen oder Mitarbeiterfeste immer an den Förderverein Lützelsoon. Auch Spendenboxen stehen in allen unseren gastronomischen Betrieben, und die Spenden werden regelmäßig an den Förderverein weitergegeben.“