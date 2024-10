Plus Bad Münster am Stein-Ebernburg

Stolpersteine in Bad Münster am Stein-Ebernburg verlegt: Gedenkakt für sieben jüdische Mitbürger

Von Josef Nürnberg

i Schüler der IGS Sophie Sondhelm legten Stolpersteine und Rosen im Gedenken an die Familien Gottlieb und Heymann nieder. Foto: Josef Nürnberg

Bad Münster-Ebernburg. Johanna Gottlieb, Emil Gottlieb, Irmina Koch, geb. Gottlieb, Hedwig Heymann, geb. Gottlieb, Jakob Heymann, Flora Margot Heymann und Rosa Irmgard Heymann: Sieben deutsche Bürger jüdischen Glaubens aus Ebernburg wurden Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns, an die Schüler der IGS Sophie Sondhelm in Bad Kreuznach anlässlich der Stolpersteinverlegung in der Turmstraße 8 erinnerten. Dort wohnten sie, ehe der Rassenwahn ihre Biografien jäh durchkreuzte.