Stolpersteine gegen das Vergessen: Inge Zumer hält Erinnerung an Moses Fried wach

i Inge Zumer möchte die Erinnerung an Moses Fried bewahren. Sie hofft, dass der Stolperstein zu seinem Gedenken bald in der Großstraße verlegt werden kann. Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Im Jahr 2020 wurden in Bad Sobernheim die ersten 13 Stolpersteine verlegt. Ein zweiter Verlegungstermin für ein weiteres Dutzend Gedenksteine ist bislang nicht zustande gekommen. Vorgesehen ist dabei auch ein Stolperstein für Moses Fried in der Großstraße, an dessen Schicksal Inge Zumer im Gespräch mit dem Oeffentlichen Anzeiger erinnert.