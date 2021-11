200 Millionen Euro für Idar-Oberstein, über eine Milliarde an Mainz: Die Biontech-Standorte fahren in Bälde einen Berg an Gewerbesteuern ein. Kann von diesem Geldsegen der dazwischen liegende, seit Jahrzehnten finanzgebeutelte Kreis Bad Kreuznach mit 230 Millionen Euro Miesen im Etat 2022 profitieren?