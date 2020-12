Bad Kreuznach

5,3 Meter hoch, knapp elf Tonnen schwer, schmückt die Stele des Frankfurter Künstlers Levent Kunt seit Freitag den Eingangsbereich vor dem Haus der Stadtgeschichte. Wobei sich viele Bad Kreuznacher zunächst noch an das Kunstwerk, was im Rahmen der Forderung „Kunst am Bau“ entstanden ist, gewöhnen müssen. Das wurde anhand von Kommentaren zahlreicher Passanten während des Aufbaus deutlich.