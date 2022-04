„Der große Schornstein an der ehemaligen Molkerei am Heimbacher Weg wird abgerissen!“ Diese Nachricht verbreitete sich am Dienstag wie ein Lauffeuer. Prompt kamen einige Neugierige, die sich überzeugen wollten, ob da etwas dran ist. Ein Anruf bei der Schneider Bau GmbH in Merxheim, die seit Monaten Eigentümer des Areals ist, relativierte das Gerücht jedoch.