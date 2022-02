Die Autobahnen in Mainz und Wiesbaden bleiben auch in den beiden kommenden Jahren Staubaustellen: Rund 400 Millionen Euro will die Autobahn GmbH des Bundes in diesem Jahr in die Ertüchtigung der Autobahnen investieren, davon rund 190 Millionen Euro auf hessischer und rund 140 Millionen Euro auf rheinland-pfälzischer Seite.