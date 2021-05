Die größte Betroffenheit durch erzwungene Wartezeiten erregte wohl die baustellenbedingte Umleitung der B 41, deren Verkehrsteilnehmer in Richtung Idar-Oberstein durch Kirn fahren müssen. Tausende Pendler müssen in den nächsten sechs, sieben Wochen ein bisschen Geduld aufbringen, denn in der Rushhour nachmittags Richtung Oberstein sind Staus so wie schon bei der Nahebrückenrenovierung vor wenigen Jahren an der Tagesordnung.