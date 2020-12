Bad Kreuznach

Ein wenig Neid kam am Dienstagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Konversion der Stadt auf, als Kai Hornuf, Geschäftsführer des Stadtmarketings Nibelungenstadt Worms, Einblicke in die Tätigkeit seines Vereins gab. Denn hier funktioniert all das, was Bad Kreuznach dringend bräuchte.