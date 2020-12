Staubtrockene Ackerpiste: Nicht nur Bauern im Kirner Land hoffen auf ergiebigen Landregen

Archivierter Artikel vom 18.04.2020, 07:15 Uhr

Seit vier Wochen hat es keinen Tropfen mehr geregnet auf die Felder der Familie Schäfer. In den vergangenen Tagen wurde zwar in einigen Regionen ein wenig Regen gemeldet. Bei Schäfers aber: nichts.

„Der Raps hat tiefe Wurzeln und kommt so noch gut an Feuchtigkeit, das Wiesenwachstum ist aber zum Erliegen gekommen. Doch noch kalkulieren wir nicht mit Ernteausfällen“, berichtet Achim Schäfer, der in seinem grünen Traktor in der Staubwolke seine Runden dreht.

Was viele Bürger, die einen Garten unterhalten und einen Blick in ihre leere Regentonne geworfen haben, längst gemerkt haben, bestätigt auch der Kirner Wetterfrosch Joachim Bernd Keller, der gestern sagte: „Seit genau 34 Tagen hat es keinen Tropfen Regen in Kirn gegeben. Dabei am 1. April starken Frost mit minus 4,8 Grad und am 9. April 24,1 Grad“. sns