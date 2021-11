Das Binger Unternehmen Löwen Entertainment unterstützt mit seiner diesjährigen Weihnachtsspende den Landesverband der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Spende in Höhe von 10.000 Euro kommt der Ahrtal-Jugendherberge in Bad Neuenahr-Ahrweiler zugute, die durch die Flutwasserkatastrophe im Juli 2021 zerstört wurde.