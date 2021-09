Einen ganzen Monat lang hat ein Mann aus Bad Kreuznach 2020 in einer Pizzeria in der Bad Kreuznacher Neustadt gearbeitet. Am Monatsende verweigerte ihm der Restaurantbetreiber den vorab vereinbarten Nettolohn von 2000 Euro und wie sich herausstellte, hatte er auch keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt.