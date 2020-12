Bad Kreuznach

Heute kann sich der Bürger zwei Fragen stellen: Tue ich mir das an und gehe noch schnell die letzten Geschenke besorgen, bevor der Lockdown morgen greift und der Einzelhandel vorerst bis zum 10. Januar schließen muss? Oder lass' ich es sein und schenke der Mutter einen selbst gebastelten Gutschein für einmal Abwaschen oder Staubsaugen, so wie früher? Letzteres hält die Freude beim Auspacken wahrscheinlich in Grenzen, aber wäre die Vernunft, dass man sich aus dem Getümmel der Geschäfte und Fußgängerzone dieses Jahr herausgehalten hat, nicht das allerbeste Geschenk?