In den Orient entführten am Samstagabend Erzähler Chnutz vom Hopfen und Zauberer Andreas Thelen im Kurpfälzer Amtshof. Die Scheune war besucht wie ein orientalischer Basar. Kein Wunder, sorgte doch Magister Stefan Köhl mit seinen Bediensteten dafür, dass es den Gästen an nichts mangelte.