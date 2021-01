Kreis Bad Kreuznach

Der Fernunterricht an den Grund- und weiterführenden Schulen im Kreis Bad Kreuznach lief Anfang der Woche an einigen Schulen zunächst etwas holprig an. Doch bereits gestern schien sich die Lage zu entspannen und die von einem Hackerangriff betroffene Schulplattform Moodle lief stabiler. Die Startschwierigkeiten schienen erst einmal überwunden.